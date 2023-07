Szczęśliwy finał poszukiwań 14-latka Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 14-latka. Wczoraj do Komisariatu Policji w Pruchniku, wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Dzięki współpracy z rodzicami nastolatka oraz z funkcjonariuszami z Częstochowy, chłopiec został odnaleziony i przekazany pod opiekę rodzinie.

Wczoraj, policjanci z komisariat w Pruchniku zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniego mieszkańca gminy Pruchnik. Nastolatek wyszedł rano z domu i do niego nie wrócił. Zaginięcie zgłosiła rodzina. Z chłopcem nie było żadnego kontaktu, a z przekazanych informacji wynikało, że jego życiu i zdrowiu może zagrażać niebezpieczeństwo.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania nastolatka. Funkcjonariusze ustalili, że chłopiec, na dworcu kolejowym w Jarosławiu, wsiadł do pociągu relacji Przemyśl-Gdańsk. Wcześniej kupił bilet do Brzegu. Na stacji Brzeg, przesiał się do kolejnego pociągu, a podróż zakończył na dworcu głównym w Częstochowie.

Dzięki podjętym działaniom, współpracy z funkcjonariuszami z Częstochowy, publikacji zdjęć zaginionego nastolatka w mediach społecznościowych, współpracy z rodzicami zaginionego oraz informacjom od świadków, które napływały do jarosławskiej komendy, chłopiec odnalazł się cały i zdrowy. 14-latek został przekazany pod opiekę rodziców.