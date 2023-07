Sierżant sztabowy Przemysł Psut zginął na służbie 10 lat temu – oddaliśmy cześć Jego pamięci! Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci nigdy nie zapominają o swoich kolegach, którzy stracili życie na służbie. Tym razem oddali hołd sierżantowi sztabowemu Przemysławowi Psutowi, który 10 lat temu zginął podczas interwencji wobec agresywnego mężczyzny. Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie zmarłego policjanta potwierdzając, że nigdy o Nim nie zapomną.

To już 10 lat od śmierci sierżanta sztabowego Przemysława Psuta, który 7 lipca 2013 roku stracił na służbie to co człowiek ma najważniejsze – własne życie. W Lubniewicach podczas interwencji wobec agresywnego mężczyzny, policjant stracił przytomność i mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej oraz przewiezienia do szpitala, nie udało się go uratować.

Sierżant sztabowy Przemysław Psut miał 36 lat i był Dowódcą Drużyny III Plutonu Prewencji III Samodzielnego pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim. Do służby w Policji przyjęty został 26 lipca 2004 roku. Swoją przygodę z mundurem rozpoczął na stanowisku aplikanta Ogniwa i Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2010 roku trafił do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie początkowo mianowany został na stanowisko referenta Drużyny II Plutonu Prewencji IV, a 10 maja 2011 roku został wybrany na Dowódcę Drużyny III Plutonu Prewencji III.

Sierżant sztabowy Przemysław Psut wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość do poświęceń dla dobra służby. Był sumiennym i odważnym policjantem, a za działania w ratowaniu życia ludzkiego i mienia postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 roku, został odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność".

7 lipca mija dokładnie 10 lat od śmierci naszego Kolegi, dlatego też jest to idealna okazja, by kolejny raz oddać hołd Jego Pamięci. W piątkowy poranek przy grobie sierżanta sztabowego Przemysława Psuta zgromadzili się Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicz. W ten sposób funkcjonariusze reprezentując całą Lubuska Policję wyrazili swoją solidarność zawodową, szacunek wobec bliskich zmarłego policjanta, a przede wszystkim pamięć o Koledze.

W niedzielę (9 lipca) o godzinie 12:30 w Kościele przy ulicy Żeromskiego 21 w Gorzowie Wielkopolskim odprawiona zostanie Msza Święta w intencji śp. Przemysława Psuta.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim