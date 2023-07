Oszukiwał na internetowych aukcjach - usłyszał zarzuty Powrót Generuj PDF Drukuj Namysłowscy kryminalni zatrzymali 18-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa w Internecie. Zatrzymany oferował w mediach społecznościowych sprzęt elektroniczny, a po otrzymaniu zapłaty poprzez kody do płatności cyfrowych nie wywiązywał się z umowy. Mężczyzna usłyszał już pierwsze zarzuty. Policjanci prowadzący tą sprawę przyznają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie dotarły informacje z innych komend policji o oszustwach internetowych, gdzie sprawca mógł działać z terenu Namysłowa. Sprawa zajęli się kryminalni.

Śledczy ustalili, że z fikcyjnych kont na portalu społecznościowym sprawca w okresie od lutego do czerwca 2023 roku wystawiał sprzęt elektroniczny, m.in. ekspresy do kawy czy konsole do gier. Następnie po otrzymaniu kodu do płatności cyfrowych, wypłacał pieniądze po czym nie wywiązywał się z transakcji kupna-sprzedaży.

We wtorek, 4 lipca 2023 roku kryminalni ustalili adres zamieszkania podejrzanego. Młody mężczyzna był bardzo zdziwiony wizyta policji w jego mieszkaniu. Podczas przeszukania ujawniono telefony komórkowe, laptop oraz pieniądze pochodzące z przestępstwa. Śledczy zabezpieczyli materiał dowodowy oraz zatrzymali 18-latka.

Mężczyzna usłyszał już pierwsze zarzuty za oszustwa na kwotę blisko 4500 złotych. Jak przyznają policjanci z Namysłowa sprawa ta ma charakter rozwojowy, gdyż do komendy docierają kolejne informacje o kolejnych ponad 20 osobach pokrzywdzonych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci z Namysłowa apelują do osób, które mogły zostać oszukane na aukcji internetowej o kontakt z Komedą Powiatową Policji w Namysłowie pod nr telefonu 47 862 72 03. Podejrzany podawał się za Marię Kokon lub Franciszka Pawlak.