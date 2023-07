Policjanci z Warmii i Mazur najsilniejszymi mundurowymi Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Warmii i Mazur najsilniejsi! Podczas III Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu we Wrocławiu nie mogło zabraknąć przedstawicieli garnizonu warmińsko-mazurskiego. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi i Piszu startowali jako reprezentacja Polskiej Policji. W tym roku nie było na nich mocnych.

W sobotę i niedzielę (01-02.07.2023r.) we Wrocławiu odbyły się III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w martwym ciągu. Wśród uczestników znaleźli się również policjanci z Warmii i Mazur, którzy udowodnili, że są jednymi z najsilniejszych policjantów w Polsce. W zawodach łącznie wzięło udział ponad 200 osób w tym ponad 40 to sami przedstawiciele służb mundurowych. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W poprzednich latach Policja zawsze zajmowała 1 miejsce i w tej dyscyplinie siłowej wiedzie prym wśród służb mundurowych. Świetna atmosfera oraz doskonała organizacją zawodów sprzyjała podnoszeniu coraz to większych ciężarów.

Policjanci z Warmii i Mazur zajeli następujące miejsca:

mł. asp. Paweł Piskorz z KWP Olsztyn, wynik 320 kg

- 1 miejsce w kat. wagowej do 140 kg służb mundurowych

- 1 miejsce w kat. open do 140 kg

st. sierż. Przemysław Kawczyński z OPP Olsztyn, wynik 250 kg

- 3 miejsce w kat. wagowej do 82,5 kg służb mundurowych

st. sierż. Karol Prawdzik z KPP Gołdap, wynik 285 kg

- 3 miejsce w kat. wagowej do 140 kg służb mundurowych

sierż. Pamela Banach z KPP Pisz, wynik 110 kg

- 3 miejsce w kat. wagowej do 67,5 kg służb mundurowych

- 3 miejsce w kategorii open senior służb mundurowych

- 2 miejsce drużynowo w klasyfikacji cywilnej z drużyną Wola Mocy

W piątek 07.07.2023 r. policjanci biorący udział w zawodach spotkali się z nadinsp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Na jego ręce przekazali zdobyty mistrzowski puchar oraz medal i złożyli podziękowania za możliwość rozwoju swojej pasji, jaką są sporty siłowe. Szef warmińsko-mazurskich policjantów wyróżnił natomiast funkcjonariuszy za ich zaangażowanie, sportowe osiągnięcia i promowanie policji.

Funkcjonariusze dziękują również Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie oraz bezpośrednim przełożonym za możliwość rozwoju i realizację sportowych pasji.

(rj)