Zachowaj rozsądek, gdy w telefonie usłyszysz, że „Twoje oszczędności są zagrożone” Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna z powiatu oświęcimskiego w słuchawce telefonu usłyszał, że hakerzy współpracujący z pracownikami banku, używając jego danych, próbują wypłacić oszczędności z jego konta. Z taką informacją zadzwonił do niego oszust podający się za prokuratora. Mężczyzna stracił 210 tysięcy złotych.

W czwartek, 6 lipca 2023 roku oświęcimscy policjanci zostali powiadomieni przez 76-letniego mieszkańca powiatu oświęcimskiego o oszustwie. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że na jego telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna i podał, że jest prokuratorem prowadzącym śledztwo w sprawie pracowników banku, którzy współpracując z hakerami, okradają konta klientów. Oszust przekazał również, że jedyną możliwością ocalenia pieniędzy jest przelanie ich na inne bezpieczne konto. Następnie oszust poinstruował pokrzywdzonego, aby podał wszystkie dane do konta oraz aby akceptował transakcje przychodzące na telefon, ponieważ będą to przelewy na tak zwane konto bezpieczne prokuratury. 76-latek zastosował się do tych poleceń. Po zakończeniu rozmowy zaczął podejrzewać, że to oszustwo więc pojechał do swojego banku, gdzie dowiedział się, że z jego konta zniknęło 150 tysięcy złotych, a ponadto został zaciągnięty na niego kredyt w wysokości 60 tysięcy złotych i te pieniądze również zostały przelane na obce konto.

Policjanci apelują o ostrożność. Hakerzy wykorzystują różne sposoby, aby dostać się do pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych. Gdy na telefon dzwoni osoba podająca się za policjanta, prokuratora czy pracownika banku informując, że konto zostało przejęte przez hakerów, którzy próbują skraść pieniądze lub zaciągnąć na nas kredyt taką telefoniczną wiadomość należy traktować jako próbę oszustwa. W takiej sytuacji najlepiej rozłączyć się i samemu zadzwonić na infolinię banku lub pojechać do placówki bankowej, w celu powiadomienia o otrzymanej informacji, a także upewnienia się, że konto nie jest zagrożone.