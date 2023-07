Ukradł zabytkową monstrancję oraz kielich z parafii - został zatrzymany a skradzione przedmioty odzyskane

Wspólne działania policjantów operacyjnych z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który okradł jedną z miejscowych plebanii. Kryminalni ustalili, że sprawca włamał się do sejfu znajdującego się w pomieszczeniu, skąd skradł pieniądze i zabytkową monstrancję oraz kielich. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. Decyzją sądu 34-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.