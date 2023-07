Gotowi by pomagać Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Okres wakacyjny dla służb ratunkowych jest bardzo pracowity i wymagający. Morze, w jednej chwili może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem, dlatego tak ważne są zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Jesteśmy gotowi by pomagać, ale czy Ty jesteś gotowy, aby bezpiecznie spędzić te wakacje?

Jak co roku w okresie wakacyjnym służby ratunkowe na Mierzei Wiślanej mają czas bardzo intensywnej pracy. Niestety w większości jest to spowodowane lekceważeniem zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przypominamy, że w dużej mierze od nas samych zależy nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, aby nie przeceniać swoich możliwości. Morze jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym, każdy z nas powinien z rozsądkiem korzystać z kąpieli morskich. Niestosowanie się do poleceń ratowników, obowiązujących zakazów i omijanie strzeżonych kąpielisk w połączeniu z bezmyślnością i alkoholem, może skończyć się tragicznie. Niestety nadal wiele osób lekceważy polecenia ratowników i zakazy obowiązujące na plaży.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku :

* Jeżeli na strzeżonej plaży obowiązuje czerwona flaga, to oznacza bezwzględny zakaz kąpieli! Warunki morza w tym momencie są zagrażające dla naszego życia!

* Nie omijaj strzeżonej plaży! Na niestrzeżonych plażach w tym czasie obowiązują takie same warunki zagrażające naszemu życiu!

* Stosuj się do poleceń ratowników!

* Nie wchodź do wody pod wpływem alkoholu!

* Łańcuch życia powinien być tworzony przez profesjonalistów!

Zgodnie z art. 34. Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych osoba, która nie stosuje się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wchodzi na obszar wodny albo nie opuszcza tego obszaru, podlega karze grzywny.

Pamiętajmy! Jeśli złamiesz te zasady, twoja kąpiel może być już ostatnią kąpielą.

W filmie wystąpili :

Posterunek Policji w Krynicy Morskiej

OSP Jantar

Stacja Ratownictwa Morskiego Sztutowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku - Ratownicy Medyczni

WOPR Elbląg

Zdjęcia i montaż : mł. asp. Karolina Figiel KPP w Nowym Dworze Gdańskim

Operator drona : OSP Jantar Grzegorz Pegza