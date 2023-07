„…Służyć wiernie narodowi, nawet z narażeniem życia…” – nowi funkcjonariusze dołączyli do Lubuskiej Policji Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasiliło 21 nowych funkcjonariuszy. W piątek (7 lipca) złożyli oni uroczyste ślubowanie. Była to szczególna chwila zarówno dla nowych policjantów, jak i ich rodzin. Służba w niebieskim mundurze to bowiem duma, honor, ale także ogromna odpowiedzialność.

Piątek (7 lipca) dla 21 nowo przyjętych lubuskich policjantów był dniem wyjątkowym i z pewnością na zawsze pozostanie w ich pamięci. Powtarzając słowa roty, złożyli oni bowiem uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Temu szczególnemu wydarzeniu towarzyszyło poczucie dumy, honoru i ogromnej odpowiedzialności.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – nadinspektorowi Jarosławowi Pasterskiemu. Następnie szef lubuskich policjantów zwrócił się do nowych funkcjonariuszy słowami:

„Drodzy Policjanci, od dziś będziecie służyć Narodowi, chronić porządek prawny Rzeczypospolitej, strzec bezpieczeństwa oraz przestrzegać prawa, dyscypliny i zasad etyki zawodowej. Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na szacunek społeczeństwa i przełożonych. Jestem przekonany, że kierując się uczciwością, odwagą i ofiarnością będziecie wzmacniać, rozwijać i aktywnie współtworzyć Lubuską Policję…”.

Kilka słów do nowo przyjętych policjantów skierował także Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który w imieniu swoim i wszystkich Lubuszan pogratulował funkcjonariuszom wstąpienia w szeregi Policji oraz życzył nowym policjantom, aby służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy mieszkańcom. Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Już niebawem nowi policjanci trafią na kurs podstawowy do szkoły Policji, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, narażając przy tym niejednokrotnie swoje życie, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym. Nowi funkcjonariusze trafią do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, komend miejskich w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, komend powiatowych w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach, a także do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Nowo przyjętym policjantom życzymy powodzenia w nadchodzącej służbie!

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim