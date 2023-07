Podejrzewani o ponad 20 kradzieży pojazdów dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez dolnośląską „samochodówkę” Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania operacyjne policjantów z KWP we Wrocławiu doprowadziły do namierzenia skradzionego na terenie Wrocławia pojazdu, a następnie, przy wykorzystaniu blokady drogi, zatrzymania dwóch sprawców jego kradzieży. Podejrzani w trakcie próby ucieczki staranowali dwa radiowozy. W wyniku dalszych czynności odnaleziono urządzenia służące do kradzieży pojazdów. Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani również o ponad 20 innych kradzieży. Sąd zastosował wobec obydwu mężczyzn tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KWP we Wrocławiu ustalili, że z terenu Wrocławia został skradziony samochód osobowy. Natychmiastowe działania doprowadziły do namierzenia pojazdu, który kierował się w stronę powiatu jaworskiego. Funkcjonariusze „samochodówki” we współpracy z policjantami z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu oraz Wydziałem do walki z Przestępczością Samochodową KMP we Wrocławiu, wykorzystując blokadę drogi w okolicach Jawora, podjęli się zatrzymania sprawców kradzieży auta.

Jadący samochodem mężczyźni nie dawali za wygraną. Podczas próby ucieczki kierujący skradzionym pojazdem staranował dwa policyjne radiowozy. Determinacja funkcjonariuszy spowodowała, że niemające już dróg ucieczki osoby zamknęły się w pojeździe i nie chciały go opuścić pomimo wezwań mundurowych. Policjanci wybili boczne szyby w samochodzie, a następnie wyciągnęli z niego dwóch mężczyzn.

W wyniku dalszych czynności śledczych z „samochodówki” odnaleziono należące do sprawców urządzenia służące do kradzieży pojazdów oraz inne pomocne w tym procederze rzeczy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili zatrzymanym zarzuty popełnienia tego przestępstwa, a prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie, do którego sąd się przychyli i zastosował ten środek zapobiegawczy na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci podejrzewają tych mężczyzn o ponad 20 kolejnych kradzieży.

Podejrzani za swoje występki odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)

