Zatrzymania kolejnych członków gangu narkotykowego Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci wspólnie z chrzanowskimi funkcjonariuszami, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, przeprowadzili realizację, zatrzymując kolejne cztery osoby powiązane z szajką handlującą na dużą skalę narkotykami. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających, za co grozi do 12 lat więzienia.

5 lipca br. funkcjonariusze Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z chrzanowskimi i krakowskimi policjantami, wspierani przez małopolskich kontrterrorystów, przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali kolejnych 4 członków szajki, zajmujących się rozprowadzaniem na terenie naszego województwa hurtowych ilości środków odurzających. To dalszy ciąg sprawy, o której pisaliśmy tutaj: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/28672,Rozbity-gang-handlarzy-narkotykow.html

Zatrzymani mają od 29 do 30 lat i są mieszkańcami Chrzanowa oraz powiatu chrzanowskiego. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania kryminalni znaleźli ponad 86 g kokainy, podobną ilość marihuany, a także MDMA, amfetaminę oraz grzyby halucynogenne. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków sięgnęła blisko 46 tys. zł. Ponadto policjanci zabezpieczyli od mężczyzn na poczet przyszłych kar gotówkę (waluta polska i Euro) o równowartości 85 000 zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wszyscy są podejrzani o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Dotychczas w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zabezpieczono już ponad 50 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, amfetaminy, haszyszu, kokainy, MDMA, grzybków halucynogennych. Zatrzymanych zostało 13 osób (w tym wyżej opisana czwórka), a wobec 3 podejrzanych sąd zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy (tymczasowy areszt).

Film VID-20230707-WA0008.mp4 Opis filmu: film Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VID-20230707-WA0008.mp4 (format mp4 - rozmiar 2.49 MB)