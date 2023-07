Zatrzymany poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i Czerwoną Notą INTERPOL Data publikacji 08.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z jednostki poszukiwawczej Komendy Głównej Policji zatrzymali 48-letniego Kaia N., który poszukiwany był ENA i Czerwoną Notą INTERPOL za dokonanie szeregu oszustw. Mężczyzna oczekuje w areszcie na ekstradycję do Finlandii.

Niespełna 4 tygodnie zajęło policjantom Centralnej Sekcji Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji zlokalizowanie poszukiwanego za szereg poważnych oszustw 48-letniego obywatela Finlandii. Liczne oszustwa, których dopuścił się mężczyzna opiewają na kwotę blisko 190 tys. Euro.



Policjanci Centralnej Sekcji Poszukiwań Celowych umiejscowionej w Biurze Kryminalnym KGP prowadzą bezpośrednią współpracę i wymianę informacji z policjami innych państw w ramach sieci ENFAST, która zajmuje się lokalizowaniem najbardziej poszukiwanych przestępców.



To właśnie za pośrednictwem ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) polscy funkcjonariusze na początku czerwca 2023 r. otrzymali informację, że poszukiwany Kai N. może przebywać na terytorium RP. Policjanci natychmiast podjęli czynności poszukiwawcze. W toku szeregu wykonanych działań oraz bieżącej wymianie informacji z Policją fińską ustalono, że poszukiwany ukrywa się na terenie Warszawy. Dalsze, nieprzerwane działania doprowadziły do zlokalizowania poszukiwanego w centrum stolicy. Zatrzymanie przeprowadzone zostało w sposób dynamiczny w godzinach popołudniowych w dn.06.07.2023 r. na warszawskim Śródmieściu, podczas przemieszczania się przez poszukiwanego jego luksusowym autem.

Mężczyzna nie stawiał oporu i był zaskoczony bardzo dynamiczną akcją Policji. Aktualnie oczekuje w areszcie na ekstradycję do Finlandii.

(Biuro Kryminalne KGP / wsz)