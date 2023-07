Policjant w czasie wolnym podjął pościg i zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 08.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się przez całą dobę, w służbie i poza nią. Natychmiastowa reakcja funkcjonariusza prewencji w postaci pieszego pościgu i obezwładnienia zakończyła się zatrzymaniem poszukiwanego za liczne kradzieże.

W poniedziałek w godzinach wieczornych policjant OPI z Komendy Powiatowej Policji w Policach, w czasie wolnym podczas jazdy samochodem dostrzegł jadącego rowerem mężczyznę, którego rozpoznał jako osobę poszukiwaną. Funkcjonariusz nie spuszczał go z oczu i śledził prywatnym samochodem. Gdy mężczyzna zszedł z roweru, policjant podbiegł do niego okazując legitymację i nakazał zatrzymanie się, wtedy mieszkaniec Polic rzucił się do ucieczki rowerem. Policjant rozpoczął pościg pieszy za uciekającym mężczyzną i wydawał komendy do zatrzymania ale poszukiwany nie reagował. W trakcie ucieczki policzanin przewrócił się, spadł z roweru i zaczął uciekać pieszo, wtedy funkcjonariusz dogonił go, powalił na ziemię i zatrzymał uciekiniera. Gdy na pomoc przyjechali policjanci z KPP Police, funkcjonariusz trzymał wyrywającego się w dalszym ciągu poszukiwanego. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego.



Poszukiwany notowany był za liczne kradzieże na terenie powiatu polickiego i miasta Szczecin, na chwilę obecną ma zasądzony środek karny w postaci 5 miesięcy.

Na pochwałę zasługuje fakt, że to kolejne zatrzymanie osoby poszukiwanej przez w/w policjanta w czasie wolnym od służby. Policjant pomimo krótkiego stażu służby, swoją postawą udowodnił, że zatrudnienie w szeregach policji to nie praca, którą kończy się z chwilą wyjścia z komendy, a służba 24 h na dobę.

Niebieskiemu koledze składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

(KWP w Szczecinie / wsz)