Policjant uratował mężczyznę na jeziorze Toczyłowo Data publikacji 10.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z grajewskiej komendy uratował tonącego mężczyznę. Do zdarzenia doszło wczoraj na jeziorze Toczyłowo. Nastolatek z wujkiem pływali na łódce, która w pewnym momencie wywróciła się. Chłopiec dopłynął do brzegu, a po jego wujka ruszył na ratunek starszy posterunkowy Patryk Poźniak. Policjant chwycił tonącego mężczyznę i ewakuował na brzeg, gdzie po przeprowadzonej resuscytacji udało się przywrócić funkcje życiowe 48-latkowi. Policjanci apelują, aby nie wchodzić do wody oraz nie korzystać ze sprzętu pływającego będąc pod wpływem alkoholu.

Policjant uratował tonącego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 9 lipca 2023 roku wieczorem na jeziorze Toczyłowo. Zaalarmowani o wywróconej na wodzie łodzi policjanci natychmiast ruszyli na ratunek. Gdy przyjechali na miejsce, zobaczyli na brzegu wystraszonego nastolatka. Chłopiec powiedział, że pływał razem z wujkiem na łódce, która w pewnym momencie wywróciła się. On sam dopłynął do brzegu, ale jego wujek został w wodzie. Straszy posterunkowy Patryk Poźniak wyposażony w rzutkę i kamizelkę ratunkową wskoczył do wody i popłynął w kierunku mężczyzny na ratunek. Policjant po przepłynięciu około 150 metrów zauważył 48-latka, który resztkami sił próbował wydostać się na powierzchnię wody. Funkcjonariusz chwycił tonącego i ewakuował na brzeg. W tym samym czasie posterunkowy Klaudia Glińska wezwała na miejsce karetkę pogotowia i zaopiekowała się nastolatkiem. Policjant po dopłynięciu na brzeg rozpoczął resuscytację. Po chwil udało się przywrócić 48-latkowi funkcje życiowe. Chłopiec z wujkiem bezpiecznie trafili do szpitala.

W trakcie wypoczynku nad wodą pamiętajmy:

Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli;

Stosujmy się do regulaminu kąpieliska, obowiązujących oznaczeń i poleceń ratownika;

Nie skaczmy do nieznanej i płytkiej wody;

Nigdy nie pływajmy po alkoholu;

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich;

Korzystajmy z pewnego i sprawdzonego sprzętu pływackiego;

Pływając w łodziach, kajakach zawsze wkładajmy kamizelkę ratunkową;

Nie pozostawiajmy swoich rzeczy bez opieki;

Rodzicu, bądź zawsze w pobliżu, gdy Twoje dziecko pływa;

W razie niebezpieczeństwa dzwońmy pod numer 112.