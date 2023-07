Policjanci odnaleźli zaginioną 12-latkę Data publikacji 10.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałkowy poranek dzięki zaangażowaniu, sprawnej koordynacji działań i przeprowadzeniu akcji poszukiwawczej zielonogórscy stróże prawa odnaleźli 12-letnią dziewczynkę. Ta od niedzielnego wieczoru nie wróciła do domu. Policjantów w działaniach wspomagali strażacy z Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej OSP w Jarogniewicach. Pamiętajmy, że przypadku zaginięcia osoby, a zwłaszcza dziecka w porze nocnej szczególne znaczenie ma czas. Najważniejsze żeby podjąć działania, jak tylko zorientujemy się, że doszło do zaginięcia.

Działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych to jedne z najbardziej wymagających zadań z jakimi w codziennej służbie mogą spotkać się policjanci, a w przypadku zaginięcia dziecka wręcz najważniejsze. Gdy zaginie dziecko ogłaszany jest alarm dla jednostki Policji i wszyscy policjanci mają obowiązek stawić się w służbie do działań. Takie właśnie zgłoszenie wpłynęło w ostatnią niedzielę, 9 lipca br., wieczorem, kiedy to do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zgłosiła się kobieta, która powiadomiła policjantów o zaginięciu swojej 12-letniej córki. Z relacji zgłaszającej wynikało, że dziewczynkę ostatni raz widział ojciec, gdy jeździła na rowerze niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Gdy dziewczynka nie wróciła do domu, rodzice powiadomili Policję. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zaraz po zgłoszeniu zaangażował do poszukiwań patrole na terenie całego miasta, a także ogłoszony został alarm dla służb kryminalnych i innych policjantów. Ponadto na miejsce wezwano Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą OSP w Jarogniewicach, która dysponuje specjalistycznym sprzętem i ma doświadczenie w prowadzeniu akcji poszukiwawczych. Ruszyły poszukiwania, które trwały kilka godzin. Przestraszoną i zziębniętą dziewczynkę zauważył na jednej z ulic policyjny patrol. Mundurowi powiadomili dyżurnego, wezwali na miejsce karetkę i zaopiekowali się dziewczynką do czasu przyjazdu lekarza i rodziców. Na szczęście okazało się, że dziecko nie wymaga interwencji lekarskiej i po badaniach wróciło bezpiecznie do domu.

Pamiętajmy, że przypadku zaginięcia osoby, a zwłaszcza dziecka, szczególne znaczenie ma czas. Najważniejsze żeby podjąć działania jak tylko zorientujemy się, że zaginęło. Starajmy się ustalić jak najwięcej szczegółów, między innymi gdzie może przebywać, z kim się kontaktować, czy ma przy sobie telefon, dokumenty, czy wychodząc z domu zabrało ze sobą jakieś przedmioty, na przykład dodatkowe ubrania, a ponadto jak było lub mogło być ubrane i dokąd mogło się udać. Ważny jest szczegółowy rysopis i jak najwięcej danych, które pomogą i ułatwią poszukiwania, a także aktualne zdjęcie.