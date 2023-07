Szczęśliwy finał poszukiwań 75-latki z Łosic i 86-latka z gminy Siedlce Data publikacji 10.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzili poszukiwania 75-letniej kobiety z Łosic i 86- letniego mężczyzny z gminy Siedlce, których zaginięcia zgłosili ich najbliżsi. Obie akcje poszukiwawcze zakończyły się szczęśliwym finałem i odnalezieniem zaginionych. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy pomoc !

W miniony weekend funkcjonariusze siedleckiej Policji prowadzili intensywne poszukiwania najpierw 75-letniej kobiety, która w piątek, 7 lipca 2023 roku podróżowała z mężem z Warszawy do Siedlec pociągiem, następnie mieli udać się busem do Łosic. W Siedlcach wysiedli ok. godz. 9.00 i wówczas kobieta oddaliła się z dworca PKP w nieznanym kierunku. Mundurowi natychmiast przystąpili do działań dokonując sprawdzeń monitoringu, środków komunikacji, sprawdzając możliwe kierunki oddalenia się kobiety. Rysopis kobiety wraz z wizerunkiem został rozpowszechniony mediach społecznościowych oraz przez lokalne media. Dzięki wspólnym działaniom i sile internetu kobieta została odnaleziona cała i zdrowa w godzinach przed wieczornych.

W sobotę, 8 lipca 2023 roku rano zgłoszone zostało kolejne zaginięcie, tym razem 86-letni mężczyzny z gminy Siedlce, który w piątek ok. godz. 16.00 wyjechał z domu rowerem w nieznanym kierunku i nie wrócił przez noc do swojego miejsca zamieszkania. Policjanci podjęli czynności poszukiwawcze. Podobnie jak w przypadku zaginionej kobiety dokonali sprawdzeń monitoringu i możliwych miejsc przebywania mężczyzny oraz rozpowszechnili rysopis z wizerunkiem w mediach społecznościowych oraz przez lokalne media. W tym przypadku mężczyzna oddalił się aż 22 km od miejsca swojego zamieszkania, jednak w odpowiednim czasie i miejscu znalazła się grupa kajakarzy, którzy w m. Bale nad rzeką Liwiec postanowiła zrobić sobie przystanek i wyjść na brzeg rzeki. Wtedy w zaroślach zobaczyli leżącego mężczyznę, z którym kontakt logiczny był utrudniony. Szybko wezwali służby ratunkowe. Na miejsce udali się siedleccy kryminalni, którzy potwierdzili tożsamość znalezionego mężczyzny. Decyzją zespołu ratownictwa medycznego, senior został przewieziony do szpitala i objęty opieką lekarską.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom i mediom zaangażowanym w udostępnianie informacji o zaginionych osobach. Dzięki temu napływało dużo informacji pomocnych w ustaleniu możliwych miejsc i kierunków przemieszczania się w/w osób.

Pamiętajmy! Profilaktyką dla wielu niebezpiecznych sytuacji, na które mogą być narażeni nasi seniorzy, w tym opisanych wyżej, będzie zaopatrzenie naszego bliskiego w akcesoria mogące na przykład ułatwić ustalenie miejsca jego przebywania czy przynajmniej identyfikację w przypadku odnalezienia przez Policję lub inne osoby trzecie. Można osobie starszej sprezentować zegarek z funkcją gps, zadbać aby zawsze miała przy sobie telefon komórkowy, włożyć kartkę z adresem i numerem kontaktowym (najlepiej wszyć w ubranie tak, aby nie została zgubiona lub wyrzucona). To wszystko będzie pomocne w powrocie do domu, gdy niespodziewanie stracą orientacje w terenie.

Proste rozwiązania i odrobina wyobraźni mogą oszczędzić wiele niepotrzebnego cierpienia. Nie bądźmy obojętni wobec starszych osób w naszym otoczeniu. Zadbajmy o ich godną i bezpieczną starość.