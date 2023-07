42-latek zabił swojego psa szpadlem Data publikacji 10.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem grozi 42-letniemu mieszkańcowi powiatu nowodworskiego. Mężczyzna uśmiercił swojego psa szpadlem.

8 lipca br. do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zgłosili się, pracownicy organizacji prozwierzęcej prosząc policjantów o interwencję na jednej z posesji w powiecie nowodworskim, ponieważ z posiadanych przez nich informacji wynikało, że 42-letni mężczyzna zabił i zakopał swojego psa. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Na miejscu zastali nietrzeźwego 42-latka. W toku prowadzonych na miejscu czynności policjanci ujawnili i wykopali zabitego psa. Mężczyzna natychmiast został zatrzymany. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało ponad 2 promile. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzut znęcania się nad swoim psem ze szczególnym okrucieństwem. 42-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.