Policjanci pomogli psu pozostawionemu w nagrzanym samochodzie

Kilkanaście a może nawet kilkadziesiąt minut spędził w nagrzanym samochodzie pies pozostawiony tam przez swoją właścicielkę. Ze śmiertelnej pułapki pomogli mu wyswobodzić się lęborscy policjanci, zaalarmowani przez świadków. Nieodpowiedzialna właścicielka zwierzęcia odpowie przed sądem.

W sobotę, 08.07.2023 roku, po południu, lęborscy policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpieczeństwie, w jakim znalazł się pies. Zwierzę było zamknięte w samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu przed jednym ze sklepów w Lęborku. Tego dnia słupki rtęci wskazywały prawie 30 stopni. Szyba w aucie była tylko lekko uchylona, a pies nie miał dostępu do wody i ciężko dyszał. Z relacji świadków wynikało, że znajduje się w tej pułapce co najmniej od kilkunastu a może nawet kilkudziesięciu minut. Mundurowi wykorzystali mały prześwit przy uchylonej szybie i odblokowali od wewnątrz drzwi auta. Spragnionemu i zgrzanemu psu podali świeżą wodę i przenieśli go do schłodzonego radiowozu. Dopiero po około 30 minutach do auta wróciła właścicielka zwierzęcia. 58-letnia lęborczanka nie widziała w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego, lekceważąco traktując słowa policjantów o niebezpieczeństwie na jakie naraziła swojego czworonoga. Przeciwko kobiecie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Nie zostawiaj zwierzęcia w nagrzanym samochodzie. To może być śmiertelna pułapka! Jeśli planujesz załatwianie różnych spraw i wiesz, że nie będziesz mógł zabrać ze sobą zwierzęcia, nie wsadzaj go do samochodu. Często słyszy się tłumaczenia, że ktoś wyszedł tylko na chwilę, aby zrobić zakupy, albo, że zostawił w samochodzie uchyloną szybę. Nawet w ten sposób naraża się pozostawione zwierzę na zagrożenie. Uchylona szyba nie poprawi cyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz pojazdu. Nie trzeba długiego czasu, aby zwierzę uległo przegrzaniu, odwodnieniu, udarowi czy nawet uduszeniu. Pamiętaj, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu - włącznie z wybiciem szyby. Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi mandat karny w wysokości 500 zł, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem.

Nie bądź obojętny. Gdy zauważysz zwierzę znajdujące się w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu poinformuj policjantów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.