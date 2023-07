Rozbita szajka złodziei i zlikwidowana „dziupla” w powiecie krakowskim Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego namierzyli i zatrzymali czworo obywateli Czech i Słowacji podejrzanych o kradzieże. Cała czwórka wpadła po kradzieży dwóch rowerów, w tym jednego elektrycznego i spawarki. Okazało się jednak, że na sumieniu mają znacznie więcej przestępstw. Policjanci ujawnili u nich różnego rodzaju łupy, które trafiły do policyjnego depozytu. Teraz śledczy ustalają osoby pokrzywdzone w tej sprawie.

6 lipca br. oficer dyżurny Komisariatu Policji w Zielonkach został powiadomiony o kradzieży, do której doszło na terenie jednej z prywatnych posesji w gminie Zielonki. Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że dzień wcześniej w nocy, złodzieje wtargnęli na teren prywatnej posesji zgłaszającego, skąd z niezamkniętego na klucz garażu ukradli dwa rowery, w tym jeden elektryczny, i spawarkę.

Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. W trakcie prowadzonych czynności, jeszcze tego samego dnia, wpadli na trop złodziei. Ustalili, że przestępcy przebywają na terenie jednego z hoteli w gminie Zielonki, gdzie zajmują dwa pokoje. Na miejscu policjanci zastali 6 osób, obywateli Czechi Słowacji, zajmujących kilka hotelowych pokoi. W pokojach tych i na balkonie jednego z nich policjanci ujawnili skradzione rowery i spawarkę. Okazało się, że złodzieje mają więcej kradzieży na sumieniu, bo w trakcie przeszukania stróże prawa znaleźli w hotelowych pokojach wynajmowanych przez obcokrajowców szereg innych skradzionych przedmiotów takich jak: hulajnogi, narzędzia elektryczne, laptop, telefon komórkowy, zegarki. Zabezpieczono także szereg dokumentów tożsamości wydanych na nazwiska innych osób.

Kryminalni ustalili, że czworo z tych osób tj. 32-, 33- i 52-latek, będący obywatelami Czech oraz 28-letnia obywatelka Słowacji, odpowiadają za kradzieże zabezpieczonych przedmiotów. Policjanci u 32-latka znaleźli także narkotyki, kilka gramów metamfetaminy, oraz broń palną z amunicją, wymagającą zezwolenia. Cała czwórka została zatrzymana.

Kolejnego dnia, 7 lipca br., przestawiono im łącznie 14 zarzutów, głównie dotyczących kradzieży i ukrywania dokumentów, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. 32-latek dodatkowo usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i broni palnej wraz z amunicją bez wymaganego zezwolenia, co z kolei zagrożone jest karą do 8 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa. Śledczy ustalili już część osób pokrzywdzonych w tej sprawie i przekazali im odzyskaną własność.