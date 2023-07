Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 82-latka Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 82-latka z gminy Pilawa. Zaginiony mężczyzna został odnaleziony przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego na terenie tej samej gminy. Leżał w zaroślach i nie był widoczny z pobliskich dróg. Na szczęście w porę został przekazany pod opiekę medyków. W akcji brali udział policjanci, strażacy PSP i druhowie OSP, wykorzystano przewodnika z policyjnym psem tropiącym, quady i drona. Dziękujemy lokalnym mediom i mieszkańcom powiatu garwolińskiego za zaangażowanie i przekazywanie cennych informacji.

Informację o zaginięciu mężczyzny policjanci otrzymali od zaniepokojonego syna. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 82-latek wyszedł z rowerem w sobotę, 8 lipca br., z domu i wtedy był widziany po raz ostatni. Informacje jakie zebrali policjanci wskazywały, że starszy mężczyzna ma kłopoty z poruszaniem się. Policjanci jak zawsze w takich sytuacjach, natychmiast wdrożyli działania, by jak najszybciej odnaleźć zaginionego.

Kilkudziesięciu policjantów sprawdzało metr po metrze pobliskie tereny. Wykorzystano drona oraz quady, a także przewodnika z policyjnym psem tropiącym. Policjanci przeglądali zapisy z kamer z dostępnych monitoringów. Sprawdzali też miejsca dotychczasowych spotkań zaginionego ze znajomymi. Do działań aktywnie włączyli się strażacy z PSP i druhowie z okolicznych OSP. Równolegle do działań w terenie funkcjonariusze dokonywali ustaleń w pobliskich szpitalach.

Wieczorem policjanci wydziału kryminalnego biorący udział w poszukiwaniach skrupulatnie przeczesywali miejsca w pobliżu lasu. W pewnym momencie w zaroślach zauważyli rower, a niewiele dalej leżącego mężczyznę. Był to zaginiony 82-latek, którego nie było widać z pobliskich dróg. Na szczęście w porę został zauważony przez funkcjonariuszy, którzy przenieśli go do wezwanej na miejsce karetki pogotowia ratunkowego.

Policja wciąż odnotowuje zgłoszenia, dotyczące zaginięć osób w podeszłym wieku. Często są to osoby, które wyszły z domu nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy. Policjanci apelują do osób wychodzących z domu o rozsądek. Apel ten dotyczy również najbliższych, którzy mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły np. do lasu bez odpowiedniego nadzoru. Pamiętajmy, by w każdym przypadku miały przy sobie telefon komórkowy z naładowana baterią, a także kartkę z numerami telefonu do opiekunów. W każdym przypadku zaginięcie osoby należy zgłaszać Policji bez zbędnej zwłoki. Tylko sprawnie podjęte działania dają szansę na szybkie odnalezienia zaginionego.