Odzyskane luksusowe samochody i areszty dla dwóch podejrzanych, to efekty ostatnich działań policjantów z Wrocławia

Skradzionego Mercedesa GLE z pakietem AMG i Volvo XC90, szybko odzyskali funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Już w dniu kradzieży, do której doszło na terenie miasta, policjanci namierzyli osoby podejrzane o te przestępstwa. Złodzieje jednak próbowali uciec funkcjonariuszom, którzy ku ich zdziwieniu pojawili się na jednej z leśnych dróg województwa dolnośląskiego. Wszystko wskazuje na to, że przestępcy próbowali ukryć tam skradziony pojazd. Intensywne i skuteczne działania policjantów oraz praca na zgromadzonych materiałach dowodowych, doprowadziła do odzyskania mienia o łącznej wartości 570 tys. złotych, a dwaj zatrzymani mężczyźni zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani.