3-letni chłopiec zgubił się w nadmorskim kurorcie. Do mamy doprowadzili go lubuscy policjanci z oddziałów prewencji

Data publikacji 11.07.2023

Policjanci Oddziałów Prewencji z Gorzowa Wlkp. pomogli małemu dziecku dotrzeć do mamy. Na zapłakanego, około 3-letniego chłopca natknęli się lubuscy policjanci, którzy pomagają tym miejscowym w zapewnieniu wakacyjnego bezpieczeństwa w nadmorskich kurortach. Kilkaset metrów dalej dziecka szukała roztrzęsiona matka. Dzięki policjantom cała sytuacja zakończyła się happy endem.

Funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji to zawsze policjanci z krwi i kości. Dzięki ich doświadczeniu, poczuciu misji, determinacji, nieustępliwości i zaangażowaniu w służbę, zawsze swoje obowiązki wykonują profesjonalnie. Oprócz wielu zabezpieczeń różnego rodzaju imprez masowych, często dzięki swojej wiedzy i wszechstronności wspomagają innych policjantów w ich zadaniach. Tym razem swoje doświadczenie wykorzystują wspierając pomorskich policjantów, gdzie do nadmorskich kurortów przyjeżdżają na wypoczynek ludzie z całej Polski.

Ale opisywana sytuacja miała akurat miejsce w czasie wolnym od służby. Kiedy młodszy aspirant Marcin Niemyt, sierżant sztabowy Paweł Kogut oraz starszy sierżant Łukasz Wierzbicki szli ulicami Helu, na jednej z nich napotkali samotnego chłopca w wieku około trzech lat. Bardzo płakał i rozglądał się dookoła.

To zwróciło ich uwagę. Podeszli do niego i po chwili już wiedzieli, że odszedł za daleko od swojej mamy i stracił z nią kontakt. Policjanci szybko powiadomili oficera dyżurnego Policji w Pucku oraz Straż Miejską. Ale policjanci nie zamierzali tracić czasu i natychmiast rozpoczęli poszukiwania mamy chłopca. Kiedy jeden z funkcjonariuszy został i czekał z 3-latkiem, drugi ruszył szukać opiekuna. Po trzystu metrach zauważył roztrzęsioną i zestresowaną kobietę, która rozglądała się dookoła. Po chwili już wiedział, że to właśnie mama chłopca, który po kilku minutach był już w jej objęciach.

Ta sytuacja pokazuje, że policjanci są nimi 24 godziny na dobę. Że hasło „Pomagamy i Chronimy” oraz słowa roty ślubowania mają swe odzwierciedlenie w codziennych działaniach funkcjonariuszy.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim