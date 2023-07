Policjanci uratowali życie 30-letniej mieszkance Kociewia Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Zblewie w porę zapobiegli tragedii i nieszczęściu, do którego mogło dojść w czasie minionego weekendu w jednym z mieszkań na terenie powiatu starogardzkiego. Skierowany na interwencję dzielnicowy wraz ze swoim partnerem z patrolu uratowali 30-letnią mieszkankę Kociewia, która próbowała odebrać sobie życie. Policjanci natychmiast udzielili pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie ratunkowe.

Dyżurny starogardzkiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że jedna z mieszkanek powiatu starogardzkiego próbuje targnąć się na swoje życie. Policjant ustalił adres, pod którym miało dojść do tego tragicznego zajścia. Dyżurujący przy telefonie alarmowym funkcjonariusz natychmiast skierował na miejsce dzielnicowego ze Zblewa oraz policjanta z zespołu prewencji, którzy razem udali się na interwencję. Mundurowi bardzo szybko dotarli do mieszkania, w którym znaleźli nieprzytomną kobietę.



Policjanci udzielali poszkodowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Skuteczne działania mundurowych z Posterunku Policji w Zblewie, ich natychmiastowa reakcja i szybkie dotarcie na miejsce sprawiły, że kolejne ludzkie życie zostało uratowane.



Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo np. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, gdzie specjaliści dyżurują pod numerem telefonu 800 702 222.



Masz problem? Pamiętaj — nie jesteś sam! Portal wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym: www.pomorskiedlaciebie.pl