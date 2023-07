Mieszkanka powiatu trzebnickiego straciła blisko 120 tys. zł. Apelujemy o zachowanie czujności podczas transakcji finansowych Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 64-letnia mieszkanka Trzebnicy została oszukana. Przestępca w kontakcie telefonicznym nakłonił kobietę do zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji, która okazała się programem do „zdalnego pulpitu”. W ten sposób oszust wszedł w posiadanie haseł zabezpieczających konto bankowe 64-latki i wypłacił z niego niemal 120 tysięcy złotych. W celu uzyskania dodatkowego przychodu założył konto na platformie internetowej. Dolnośląscy policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby zachować czujność w trakcie wykonywania transakcji finansowych i stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Wczora, 10.07.2023 r., do trzebnickiej komendy zgłosiła się 64-letnia mieszkanka tego powiatu. Ze zgłoszenia wynikało, że w minionych dniach kobieta na portalu społecznościowym natknęła się na ofertę jednej ze spółek akcyjnych, która dotyczyła możliwości wykupu akcji giełdowych. Kobieta uznała za atrakcyjną i wiarygodną i postanowiła skorzystać z okazji. Wypełniła formularz podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mali.

Po chwili na jej adres została przesłana wiadomość. Mieszkanka powiatu trzebnickiego nie zastanawiając się długo kliknęła w link znajdujący się w treści, który przekierował ją na stronę firmy, gdzie już było założone konto na jej dane osobowe. Jeszcze tego samego dnia telefonicznie skontaktował się z nią mężczyzna podający się za „brokera”, który na jeden z popularnych komunikatorów przesłał link do „specjalnej aplikacji do obsługi platformy”. Niczego nieświadoma kobieta po namowie mężczyzny zainstalowała aplikację na swoim urządzeniu po czym oszust uzyskał dostęp do wszystkiego, co znajdowało się na jej telefonie. Następnie nakazał rozmówczyni wpłacić na wskazane konto kwotę 1000 złotych. Po tej czynności kontakt się urwał.

Po upływie trzech dni kobieta zorientowała się, że z jej konta bankowego zniknęło blisko 120 tysięcy złotych.

Od pokrzywdzonej przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa na jej szkodę. Teraz policjanci będą prowadzili czynności mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego czynu.

Opisywane zdarzenie pokazuje jak łatwo można wpaść w sidła manipulacji stosowanej przez oszustów. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka porad, jak nie dać się oszukać podobnym schematem:

nie instaluj oprogramowania, którego nie znasz, ani też aplikacji, które ktoś poleca ci w trakcie rozmowy telefonicznej;

bądź ostrożny w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi;

chroń swoje dane, w tym również numery telefonów;

nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej. Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy osoba podająca się za „pracownika banku”, „konsultanta finansowego” wymaga zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji do zdalnej obsługi telefonu komórkowego lub pulpitu. W takiej sytuacji rozłącz się i najlepiej z innego aparatu telefonicznego zadzwoń do biura obsługi klienta banku;

nie udostępniaj telefonicznie nikomu swoich danych do logowania w internetowym systemie bankowości elektronicznej, nawet rzekomym pracownikom banku;

nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz. Nie podawaj żadnych kodów autoryzacyjnych w przypadku kiedy ktoś do Ciebie dzwoni (niezależnie z jakiego numeru);

nie otwieraj przesłanych linków, nie znając ich nadawcy ani zawartości.

Podejrzewając, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast powiadom Policję.