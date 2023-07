Okradł Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wpadł podczas legitymowania Data publikacji 11.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci, każdego dnia podczas służby muszą wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także dociekliwością. Podjęta przez opoczyńskich dzielnicowych interwencja wobec agresywnego klienta w sklepie, zakończyła się odnalezieniem skradzionych przedmiotów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Opocznie. Zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Sprawa swój początek miała 10 lipca 2023 roku, kiedy to patrol dzielnicowych, został skierowany na interwencję do jednego ze sklepów ogólnospożywczych na ulicy Piotrkowskiej w Opocznie. Ze zgłoszenia wynikało, że przebywają tam dwaj agresywni klienci, którzy wszczynają awanturę. Policjanci na miejscu zastali dwóch mężczyzn w wieku 23 oraz 29 lat. Obaj są mieszkańcami powiatu mysłowickiego. Podczas kontroli bagażu 23-latka, policjanci odnaleźli szereg akcesoriów medycznych, które mogły pochodzić z kradzieży. Przedmioty te miały oznaczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Opocznie. Wśród nich znajdowały się między innymi glukometry, probówki, jednorazowe materiały medyczne. Ponieważ do opoczyńskiej policji, nie wpłynęło zgłoszenie kradzieży od żadnej z opoczyńskich placówek medycznych, mundurowi pojechali do szpitala, aby sprawdzić, czy odnalezione przedmioty są ich własnością.



Jak ustalili opoczyńscy policjanci 23-latek, dzień wcześniej, 9 lipca 2023 roku, został przyjęty do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na badania. Mężczyzna wykorzystał chwilową nieuwagę personelu i w gabinecie lekarskim, włamał się do jednej z szafek z akcesoriami medycznymi. Jego łupem padły wyroby medyczne o łącznej wartości ponad 1300 złotych. W nocy 10 lipca 2023 roku, około godziny 02:00, 23-latek na własne żądanie wypisał się ze szpitala. Kilka godzin później wszczął awanturę w jednym z opoczyńskich sklepów, w konsekwencji czego dzięki dociekliwości dzielnicowych, został zatrzymany do wyjaśnienia podsiadanych przy sobie wyrobów medycznych.



Zebrane w sprawie dowody i ustalenia policjantów, pozwoliły na przedstawienie 23-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem do szpitalnej szafki. Mężczyźnie grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Wszystkie skradzione przedmioty zostały odzyskane. Zatrzymany 23-latek był wcześniej karany za przestępstwa kradzieży, kradzieży z włamaniem, a także za przestępstwa narkotykowe.