CBŚP i SG na tropie organizatorów przemytów imigrantów Data publikacji 12.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci warszawskiego CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Prokuraturą Okręgową w Warszawie uderzyli w międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem imigrantów zza wschodniej granicy Polski do granicy z Niemcami. Śledczy ustalili 10 podejrzanych obywateli Polski, z których 2 mogło kierować tą grupą przestępczą. Za przemyt migrant musiał zapłacić przemytnikom ok. 5 tys. euro.

Zwieńczeniem wielomiesięcznych ustaleń policjantów z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówek SG w Augustowie, Czeremsze i Wydziału Operacyjno-Śledczego, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, było zatrzymanie 9 osób i doprowadzenie na czynności z zakładu karnego jednego mężczyzny, którzy są podejrzani o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o kierowanie tą grupą, natomiast drugi „kierownik” został doprowadzony z zakładu karnego, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie. Zatrzymani byli całkowicie zaskoczeni wizytą policjantów i strażników granicznych w swoich mieszkaniach. Nie spodziewali się zatrzymań.

Z ustaleń śledczych wynika, że gang od 2021 roku zorganizował nielegalne przekroczenie granicy co najmniej 200 cudzoziemcom, jednak są to bardzo wstępne ustalenia, a dokładna liczba przemyconych migrantów może być kilkukrotnie wyższa. Obecnie śledczy ustalają ile osób mogło być łącznie przemyconych przez grupę. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obcokrajowcy po przekroczeniu „zielonej granicy” byli przewożeni samochodami w kierunku granicy z Niemcami, gdzie ich pozostawiano. Z tego miejsca migranci pieszo przekraczali granicę polsko-niemiecką i ich celem były kraje Europy Zachodniej. Większość migrantów stanowili mieszkańcy Bliskiego Wschodu, którzy za przemyt płacili około 5 tys. euro.

Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, w postaci m.in. pieniędzy i biżuterii. Ponadto w trakcie realizacji zabezpieczono narkotyki i broń, która została przekazana do badań specjalistycznych.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także blisko pięćdziesiąt zarzutów zorganizowania przekroczenia granicy państwowej z Republiki Białorusi do Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemcom nie posiadającym dokumentów potwierdzających prawo do wjazdu i pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Dwie osoby podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 8 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa jest rozwojowa.

Zespół Prasowy CBŚP

Materiał video/foto: CBŚP i SG; muzyka: Universal Production Music