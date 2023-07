Policjant podczas urlopu zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 12.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji od kilku dni przebywa na urlopie. Zachował jednak czujność i odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze, w efekcie czego wypatrzył i zatrzymał nietrzeźwego kierowcę.

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji od kilku dni przebywał na urlopie. Wczoraj (11.07.2023) tuż po godzinie 17.00 w miejscowości Bulowice, przejeżdżając swoim samochodem obok jednego z parkingów sklepowych, zauważył mężczyznę wsiadającego za kierownicę fiata, sprawiającego wrażenie nietrzeźwego. W związku z tym natychmiast zawrócił i pojechał za fiatem, który właśnie wyjeżdżał z parkingu w kierunku skrzyżowania ulic Bulowskiej i Południowej. Funkcjonariusz wykorzystał fakt, że kierowca fiata zatrzymał się przed skrzyżowaniem, podbiegł do niego, a kiedy wyczuł woń alkoholu, poinformował go o zatrzymaniu w związku z popełnionym przestępstwem jazdy w stanie nietrzeźwości. Następnie na miejsce wezwał policyjny patrol z Komisariatu Policji w Kętach, któremu przekazał 40-letniego mieszkańca gminy Kęty. Badanie stanu trzeźwości kierowcy fiata wykazało 0,94 promila alkoholu.



Funkcjonariusz pokazał, że policjant reaguje zawsze wtedy, kiedy dochodzi do łamania prawa. Jego działanie być może zapobiegło tragedii na drodze, którą mógł spowodować nietrzeźwy kierowca.



Widzisz przestępstwo? Reaguj.



Nieracjonalne zachowanie kierowcy na drodze czy na parkingu zawsze powinno wzbudzić uwagę osób postronnych. W takich przypadkach wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Podczas dokonywania zgłoszenia należy podać operatorowi miejscowość, ulicę, kierunek jazdy, a także markę i kolor pojazdu oraz w razie możliwości także jego numer rejestracyjny. Podejmując decyzję o ujęciu sprawcy przestępstwa należy mieć na względzie własne bezpieczeństwo.



( KWP w Krakowie / kp)