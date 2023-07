Policjant po służbie „miał nosa”. Dzięki niemu złodziej katalizatora trafił do policyjnej celi

Wycięty katalizator i narzędzia do jego demontażu miał przy sobie mężczyzna, który został zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży. Wszystko dzięki czujności i szybkiej reakcji policjanta lubińskiej komendy, który wracał nocną porą ze służby do domu. Nie przeszedł obojętnie, gdy usłyszał hałas dobiegający z parkingu. Dzięki temu sprawca został zatrzymany i usłyszał już zarzuty, a skradziony element wrócił do właściciela. 40-latkowi przedstawiono 11 zarzutów kradzieży, a straty oszacowano na kwotę 50 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.