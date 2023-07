Rekordowy finał VII edycji akcji „Nakręć się na pomaganie”. Dzielnicowy zebrał 14,5 tony nakrętek Data publikacji 12.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mamy rekord !!! VII edycja zbiórki nakrętek „Nakręć się na pomaganie”, rozkręcona przez dzielnicowego z Białej Piskiej- st. asp. Adama Trzonkowskiego, dobiegła końca. Tegoroczna akcja okazała się rekordowa. Zebraliśmy 14,5 tony plastikowych korków. Po raz pierwszy musiały po nie przyjechać aż dwa duże samochody ciężarowe. Dochód ze sprzedaży tych nakrętek przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Małgosi Banach z Wejsun. To już szóste dziecko, któremu bezinteresownie pomógł dzielnicowy. Wszystkim bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY za udział w akcji, za wszelką pomoc i wsparcie. Małgosi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

We wrześniu ubiegłego roku st. asp. Adam Trzonkowski- dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej, rozpoczął VII edycję zbiórki nakrętek pod hasłem „Nakręć się na pomaganie”. Tym razem bohaterką została 11-letnia Małgosia Banach z Wejsun.

Historia tej dziewczynki jest bardzo nietypowa. Przez całe swoje 11-letnie życie była zdrowa, wysportowana i pełna radości, ale niestety tylko do pewnego czasu. 27 marca 2022 roku, a było to w niedzielne przedpołudnie, Małgosia nagle straciła przytomność i osunęła się na fotel. Do szpitala przetransportowana została śmigłowcem. Badania wykazały, że u dziecka doszło do rozległego wylewu krwi do mózgu i zalana została cała półkula. Stan dziewczynki był krytyczny. Lekarze pocieszali rodziców mówiąc, że to cud, że ona żyje, bo większość dzieci umiera w momencie wylewu. Małgosia od samego początku walczyła i walczy nadal. Jest już co raz bardziej samodzielna, ale przed nią jeszcze długie oraz kosztowne leczenie i rehabilitacja. Zbiórka nakrętek ma jej choć trochę pomóc w powrocie do normalnego funkcjonowania.

W tegorocznej edycji na terenie Pisza, powiatu piskiego oraz miast ościennych pojawiło się mnóstwo pojemników w kształcie serc z plakatem Małgosi, do których można było wrzucać dla niej nakrętki. Takie serce stoi też przed Komendą Powiatową Policji w Piszu i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dodatkowo worki z korkami przynosiły osoby prywatne oraz różne instytucje. Mnóstwo nakrętek przywozili policjanci z innych jednostek, żołnierze oraz szkoły. Paczki docierały od osób z różnych stron kraju oraz z zagranicy. Zbiórka nakrętek dla Małgosi przerosła najśmielsze oczekiwania dzielnicowego. Przedsięwzięcie rozkręcone przez „Nakrętkowego Mistrza Świata”, bo tak się mówi o Adamie, od samego początku nabrało ogromnego rozgłosu.

Tradycyjnie w lipcu przyszedł czas na zakończenie akcji „Nakręć się na pomaganie”. Za nami VII już edycja tego przedsięwzięcia. Tym razem wspólnymi siłami udało się nazbierać 14,5 tony nakrętek. Jest to ilość rekordowa w dotychczasowych edycjach, a to oznacza, że Adam zebrał już łącznie ponad 65 ton plastikowych korków. Tym razem, po raz pierwszy, po nakrętki musiały przyjechać dwa duże samochody ciężarowe, bo jeden nie dałby rady. Dwa tiry po brzegi wypełnione workami z nakrętkami pojechały do puntu skupu.

Nie udałoby się osiągnąć tak wiele, gdyby nie pomoc ludzi o wielkich sercach. Za wszystkie nakrętki zebrane w ramach akcji „Nakręć się na pomaganie”, za wszelką pomoc i wsparcie bardzo serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy, a Małgosi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.

Już po wakacjach dzielnicowy rusza z ósmą edycją zbiórki nakrętek, do której już dziś bardzo serdecznie zapraszamy.

