Podziękowanie dla białostockich policjantów

Małżeństwo przekazało podziękowania policjantom z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Mundurowi zareagowali na ich prośby i przekonali ich mamę, aby zaprzestała przekazywania pieniędzy oszustom. Przestępcy, pod pretekstem dużego zysku, nakłonili kobietę do zainstalowania oprogramowania do zdalnej obsługi urządzeń i wyłudzili od niej blisko 220 tysięcy złotych.