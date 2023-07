Strzec bezpieczeństwa obywateli „(…) nawet z narażeniem życia” ślubowali policjanci Data publikacji 12.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ślubowanie, w obecności rodzin i bliskich, od policjantów odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski. Teraz funkcjonariusze trafią do szkół, gdzie odbędą kilkumiesięczne szkolenie. W szeregi kujawsko-pomorskiej Policji wstąpiło nowych 43 policjantów.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Słowa roty ślubowania wybrzmiały we wtorek (11.07) na placu Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

- (…) Witam w szeregach Policji. Przy obecności Sztandaru, przy obecności wciągniętej na masz flagi państwowej, przy dźwiękach hymnu państwowego (…). Na Sztandar składaliście ślubowanie, będzie on uczestniczył w każdej dostojnej chwili, w momentach chluby, w momentach chwały, ale także w momentach tragicznych i smutnych (…). Proszę Was o wytrwałość. Tego będziecie potrzebowali zwłaszcza teraz w czasie szkolenia. Proszę, abyście się nie spieszyli, abyście dali sobie czas (…). Proszę, abyście na szkoleniu dali z siebie wszystko i pamiętali, że to jest pierwsza kuźnia. To czego się tam nauczycie, co z tego kursu wyniesiecie będzie procentowało w przyszłości (…). Pięknie dziękuję Wam drodzy najbliżsi, że tak licznie przybyliście na tę uroczystość. To wielki dla nas zaszczyt i honor. Proszę Was, abyście wspierali swoich najbliższych (…). Tymi słowami nadinsp. Piotr Leciejewski zwrócił się do obecnych na uroczystości.

Na zakończenie, tradycyjnie już, słowa do ślubujących funkcjonariuszy skierował Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski - Kapelan policjantów.

- Dzisiaj jest punkt zero, dzisiaj wszystko się zaczyna. Pan Komendant zachęcał do wytrwałości (…). Ja chcę powiedzieć o wartości słowa. Padło tutaj wiele ważnych słów, słów, które powinny mieć konsekwencje w życiu, które dziś rozpoczynacie, bo tak trzeba to odbierać, bowiem policjantem się nie bywa, policjantem się jest. Także po służbie. Dlatego niech to słowo, które dziś wypowiedziano, będzie w was odpowiedzialne (…).

Na początku lipca br. do służby przyjęliśmy 43 nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych województwa: ośmiu do Torunia, pięciu do Włocławka, czterech do Bydgoszczy, Inowrocławia i Sępólna Krajeńskiego, trzech do Grudziądza i Nakła, dwóch do Lipna, po jednym do Aleksandrowa Kujawskiego, Mogilna, Świecia i Tucholi oraz sześciu do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy powodzenia, wytrwałości i satysfakcji z dokonanego wyboru!