Data publikacji 12.07.2023 Zatrzymani organizatorzy nocnych zlotów samochodów Nawet 8 lat więzienia grozi organizatorom zlotów motoryzacyjnych, tuningu aut i nielegalnych wyścigów. Policjanci z KWP Poznań zatrzymali 9 osób podejrzanych o organizację nocnych spotkań wbrew przepisom ustawy o imprezach masowych.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w uzgodnieniu z Prokuraturą Rejonową Poznań Grunwald, zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie imprezy masowej bez zezwolenia. W motoryzacyjnym zlocie brało udział ponad 1000 aut oraz kilka tysięcy osób, w tym nieletnich. Podczas imprezy organizatorzy dopuścili do rażących manewrów samochodów, które mogły zagrozić bezpieczeństwu obserwatorów.

Zebrane przez policjantów materiały dowodowe jednoznacznie wskazują na to, że grupa dziewięciu osób działała w sposób zaplanowany, świadomy, nakierowany na złamanie przepisów prawa. Wszystkie te materiały zostały przedłożone prokuratorom z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald. Dały one podstawę do wszczęcia postępowania karnego, zatrzymania podejrzanych, a także postawienia im zarzutów.

Za zorganizowanie imprezy masowej bez zezwolenia grozi kara nawet do 8 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)