Poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania wpadł w ręce wałbrzyskich kryminalnych Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez dziesięć lat ukrywał się za granicą, po tym, jak uciekł z kraju po popełnieniu serii przestępstw. Teraz kiedy przyjechał do Polski wpadł w ręce policjantów kryminalnych wałbrzyskiej komendy. Pomimo iż mężczyzna po tak długim czasie zmienił już swój wizerunek, funkcjonariusze rozpoznali go jako osobę poszukiwaną listem gończym. Dodatkowo za 32-latkiem wydany został także Europejski Nakaz Aresztowania. Teraz wałbrzyszanin będzie musiał zmierzyć się z błędami przeszłości i ponad 4,5 roku spędzi w zakładzie karnym za popełnione przed laty przestępstwa.

Kryminalni z wałbrzyskiej komendy zauważyli mężczyznę, który wyglądał podobnie do osoby poszukiwanej, a skazanej przed laty za serię przestępstw. Przypuszczenia mundurowych szybko się potwierdziły w trakcie wykonywanych z 32-latkiem czynności.

Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało, że był to poszukiwany od dziesięciu lat przestępca.

Za mężczyzną wystosowany został przed laty przez list gończy, a także Europejski Nakaz Aresztowania w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa również na terenie Holandii. Mężczyzna przebywający na co dzień w tym kraju liczył na to, że wracając do Polski i zmieniając zupełnie swój wygląd zewnętrzny uniknie odpowiedzialności karnej.