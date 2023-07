Policjanci odzyskali skradzione auto Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywne i skuteczne działania olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu doprowadziły do odzyskania skradzionego auta. Wartość pojazdu wyceniono na 180 tysięcy złotych. W tej sprawie zatrzymano 32-latka, który usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Wkrótce ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

W poniedziałek (10.07.2023) olsztyńscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży mercedesa z jednego z parkingów na terenie Biskupca. Pokrzywdzony oszacował wartość pojazdu na 180 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W działania zaangażowani zostali również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Już następnego dnia w toku prowadzonych czynności policjanci trafili na trop skradzionego pojazdu. Na jednej z ulic w Olsztynie zauważyli auto pochodzące z kradzieży i zatrzymali je na ul. Kętrzyńskiego. Za kierownicą mercedesa siedział 32-letni mężczyzna. Policjanci w zaledwie 24 godziny od zgłoszenia odzyskali skradzione auto. Ten czas wystarczył jednak, aby okleić pokrywę silnika pojazdu, w celu zmylenia policjantów i uniemożliwienia identyfikacji skradzionego samochodu.

Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 32-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ w przeszłości był karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadać w warunkach tzw. recydywy.

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanej osoby przez nieumundurowanych policjantów.

( KWP w Olsztynie)