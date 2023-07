Ruszyli z pomocą użądlonemu mężczyźnie Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pomogli potrzebującemu mężczyźnie, który znajdował się w sytuacji zagrożenia życia. Cierpiący kierowca leżał w przydrożnym rowie, a jego stan pogarszał się z minuty na minutę. Okazało się, że mężczyzna został użądlony przez pszczoły, na których jad był uczulony. Z pomocą ruszył także inny kierowca, który zadbał o transport poszkodowanego.

W odpowiednim miejscu i czasie znaleźli się w poniedziałkowe popołudnie, 10 licpa 2023 roku policjanci z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie. Funkcjonariusze, którzy konwojowali osadzonych na trasie w gm. Biskupiec, zwrócili uwagę na unieruchomiony przy drodze pojazd ciężarowy. Tuż przy nim, w przydrożnym rowie, policjanci dostrzegli leżącego mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą i już po chwili ustalili, że cierpiący mężczyzna został użądlony przez pszczoły, na których jad jest uczulony. Funkcjonariusze udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i monitorowali jego funkcje życiowe, w tym samym czasie powiadomili również pogotowie. Stan mężczyzny szybko się pogarszał, a policjanci wiedzieli, że liczy się każda minuta. W tej sytuacji pomocny okazał się również inny kierowca, który dojechał na miejsce i na prośbę funkcjonariuszy przewiózł poszkodowanego do szpitala.

Policjanci ruszyli radiowozem tuż za nim, a po krótkiej chwili dostrzegli, jak na trasie przejazdu do placówki medycznej mężczyznę przejmuje zespół ratownictwa medycznego. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy i innego kierowcy - mężczyzna otrzymał pomoc lekarską na czas.

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka. Tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz pozwoli na wdrożenie właściwych algorytmów postępowania.

Każdy policjant już na etapie szkolenia zawodowego podstawowego uczy się jak w prawidłowy i skuteczny sposób udzielać pierwszej pomocy. Wiedza nabyta w trakcie szkoleń jest wykorzystywana w codziennej służbie, gdzie w wielu sytuacjach to policjanci podejmują czynności jako pierwsi. Poszerzenie wiedzy w trakcie tego typu szkoleń, to dla mundurowych nie tylko okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i dalszego rozwoju, ale przede wszystkim nabycie ważnych umiejętności, które pomogą im w codziennej służbie oraz przyczynią się do ratowania życia.

Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia to stały element policyjnej służby. Każda interwencja zakończona skutecznym działaniem i ocaleniem mienia, zdrowia czy życia innej osoby, to powód do dumy i motywacja do dalszej służby.

