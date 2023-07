Całonocne poszukiwania 13-latka zakończone sukcesem Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 13-letniego chłopca, którego zaginięcie w gorzowskiej komendzie o pierwszej w nocy 13 lipca 2023 roku zgłosiła zrozpaczona matka. Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania. Dzięki sprawnej i szeroko zakrojonej pracy operacyjnej rano przed godziną 9:00 całego i zdrowego chłopca funkcjonariusze przekazali mamie.

Przez całą noc trwały poszukiwania nastolatka. Z informacji przekazanych przez mamę syn wyszedł z domu dzień wcześniej około południa, nie wrócił na noc do domu, nie było z nim żadnego kontaktu. W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ogłoszono alarm, rozpoczęły się intensywne, wielogodzinne policyjne poszukiwania. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego sprawdzili wszystkie możliwe poszlaki i miejsca, gdzie młody człowiek mógłby przebywać, dlatego poszukiwania miały swój szczęśliwy finał. Odnaleziony nastolatek przyznał, ze miał wrócić do domu na umówioną godzinę, kiedy zorientował się, że jest już zbyt późno postanowił iść do znajomych.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim od początku 2023 roku zgłoszonych było około 40 zaginięć osób do 18 roku życia. Te ostatnie nasiliły się zwłaszcza w ostatnim okresie wakacji, kiedy młodzi ludzie często w sposób nierozważny i nieodpowiedzialny wychodzą z domu, nie informując o swoich planach. Policjanci przez całą dobę dbają o nasze bezpieczeństwo, zawsze są gotowi do niesienia pomocy bez względu na okoliczności. Także podczas każdej akcji, kiedy zgłoszone jest zaginięcie człowieka angażują się w stu procentach. Udowodnili to funkcjonariusze służb kryminalnych z gorzowskiej jednostki, którzy po kilku intensywnych godzinach poszukiwań oddali w ręce matki całego i zdrowego 13-latka.