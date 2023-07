Po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, łamiącego zakaz sądowy Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Nowego Miasta nad Pilicą stali się kolejnymi funkcjonariuszami, którzy udowodnili, że policjantem jest się cały czas. Funkcjonariusze będąc poza służbą, uniemożliwili dalszą jazdę kierowcy, który był pod wpływem alkoholu. 39-latek odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów.

W środę, 12 lipca 2023 roku po godz. 20.00 policjanci po zakończonej służbie pojechali po zakupy. Na parkingu pod jednym ze sklepów w Nowym Mieście nad Pilicą zwrócili uwagę na jadącego kierowcę volkswagena, który kilka miesięcy wcześniej został zatrzymany przez tych samych mundurowych za kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Nowomiejscy policjanci zatrzymali go i potwierdzili, że 39-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Mundurowi sprawdzili również trzeźwość mieszkańca gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Alkomat wykazał, że kierowca miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Pijany kierowca został zatrzymany i przewieziony do posterunku. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz nieprzestrzeganie postanowienia sądu.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek świadczenia pieniężnego w kwocie do 60 000 zł na Fundusz Sprawiedliwości.