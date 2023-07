Wakacyjne oszustwa – (Nie)bezpieczne płatności Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje to czas, w którym większość z nas marzy o odpoczynku i relaksie. Wreszcie możemy odpocząć od pracy, nauki oraz codziennych obowiązków. W tym okresie często realizujemy więcej transakcji płatniczych i na wyższe kwoty, w poszukiwaniu hoteli, biletów lotniczych czy też dokonujemy zakupów online. To stwarza cyberprzestępcom więcej możliwości przeprowadzenia różnego rodzaju oszustw finansowych.

Płatności kartą coraz częściej zastępują tradycyjne pieniądze, a także umożliwiają szybkie transakcje online. Są wygodne i możemy nimi zapłacić nie tylko w Polsce ale na całym świecie. Korzystanie z kart płatniczych, a także płacenie za większość usług za pośrednictwem internetu stało się naszą codziennością. Warto jednak pamiętać, że mimo wielu korzyści jakie dają nam karty płatnicze nie jest to narzędzie idealne i w niektórych przypadkach używanie ich może wiązać się z różnymi zagrożeniami.

Pomimo odnotowywanego w statystykach policyjnych spadku przestępstw związanych z dokonywaniem płatności elektronicznych tj. kradzieży kart płatniczych (w I półroczu 2023 roku – 1 260, w I półroczu 2022 roku – 1 649 tj. spadek o 369 czynów), oszustwami internetowymi (w I półroczu 2023 roku – 35 936, w I półroczu 2022 roku – 38 888 tj. spadek o 2 952 przestępstwa), warto pamiętać, że na styku finansów i przestrzeni cyfrowej zawsze powinnyśmy zachować szczególną ostrożność. Te dane to sygnał ostrzegawczy, że przestępcy nadal są skuteczni, poprzez rozwijanie coraz to nowszych metod, które następnie dostosowują do aktualnych wydarzeń. Ich celem jest szybkie wzbogacenie się cudzym kosztem, przy użyciu naszych kart płatniczych, haseł i loginów.

O czym należy pamiętać, podczas korzystania z kart płatniczych

nigdy nie zapisuj kodu PIN w widocznym i łatwo dostępnym miejscu;

staraj się trzymać w określonym miejscu np. w portfelu tylko jedną kartę płatniczą;

rozważ zastosowanie portfela, etui zabezpieczającego kartę płatniczą przed niechcianą płatnością zbliżeniową;

nie trać z oczu swojej karty np. podczas płatności w hotelu, restauracji czy sklepie;

w przypadku żądania numeru PIN bądź kodu CVC/CVV karty np. przez kelnera w restauracji, nie zgadzaj się, nikt nie może wysuwać takich żądań;

dostosuj limity płatności kartą płatniczą do swoich potrzeb;

przed skorzystaniem z bankomatu, sprawdź w miarę możliwości czy nie są do niego podpięte jakieś urządzenia;

staraj się zasłaniać ręką wpisywany kod PIN, w bankomacie czy przy kasie, w taki sposób aby osoby postronne nie mogły go zobaczyć;

w razie kradzieży lub zagubienia karty płatniczej, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem i zablokuj ją.

Najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych płatności online

zanim dokonasz płatności online, upewnij się, że korzystasz z zaufanego serwisu;

regularnie sprawdzaj swoje konto bankowe i historię transakcji, aby upewnić się, że nie ma na nim nieautoryzowanych transakcji;

nie stosuj jednego hasła (tego samego) do wszystkich aplikacji, portali, stron w sieci, które tego wymagają;

nie stosuj haseł oczywistych np. własnego imienia i nazwiska lub imion posiadanych zwierząt;

sprawdź, czy strona www na której jesteś jest prawdziwa np. czy adres witryny nie zawiera błędów, literówek lub znaków specjalnych;

nie klikaj w podejrzane linki, które miałyby umożliwić płatności;

uważnie czytaj powiadomienia z aplikacji Twojego banku, zwłaszcza gdy dotyczą autoryzacji płatności.

Oszustwo lub jego usiłowanie zgłoś w Twoim banku i złóż zawiadomienie na Policji!!!

Gdzie szukać pomocy:

Zgłaszanie incydentów

formularz na stronie CERT Polska

e-mail: cert@cert.pl

Zgłaszanie podejrzanych wiadomości SMS

Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można zgłosić używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer: 799-448-084

Złośliwe strony wyłudzające dane i środki finansowe

formularz na stronie https://incydent.cert.pl/domeny