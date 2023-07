Prosto z więzienia we Francji trafił za kraty w Polsce Data publikacji 13.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komendy w Świeciu zakończyli sprawę obcokrajowca, który na terenie powiatu świeckiego napadł na mężczyznę i ukradł mu samochód. Kiedy w toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, kim jest sprawca oraz, że został on zatrzymany za granicą, wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna prosto z więzienia we Francji trafił za kraty w Polsce.

Do zdarzenia doszło 25 lipca ubiegłego roku w jednej z wsi na terenie gminy Jeżewo (powiat świecki). Nieznany sprawca wszedł do zaparkowanego samochodu od strony pasażera i przykładając nóż do siedzącego wewnątrz kierowcy, groził mu i nakazał odjechać z parkingu. Po przejechaniu kilkuset metrów rozkazał właścicielowi auta wysiąść, po czym sam odjechał.

O sprawie zostali zaalarmowani policjanci z komendy w Świeciu. Natychmiast przystąpili do działania. W toku prowadzonych czynności ustalili rysopis napastnika i jeszcze tego samego dnia ustalili, że sprawcą może być 34-letni obcokrajowiec, przebywający do tej pory na terenie powiatu świeckiego. Natychmiast wszczęto za nim poszukiwania. Okazało się, że kilka dni później został on zatrzymany na terenie Francji. Na wniosek policji i prokuratury Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał Europejski Nakaz Aresztowania mężczyzny.

Kryminalni ze Świecia, wspólnie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji doprowadzili do odzyskania skradzionego samochodu marki Audi i przekazania go właścicielowi.

Sprawca rozboju natomiast, pod koniec ubiegłego tygodnia, został ekstradowany do Polski i przekazany polskim organom ścigania. Policjanci doprowadzili 34-latka do Prokuratury Rejonowej w Świeciu, a następnie do sądu, który aresztował go na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.