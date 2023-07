Spełniamy marzenia, dajemy radość dzieciom – policyjna niespodzianka dla podopiecznych domu dziecka Data publikacji 14.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacyjnym marzeniem dzieci, będących podopiecznymi rodzinnego domu dziecka był… basen. Trudno się dziwić, gdyż tegoroczne lato obfituje w słoneczne i gorące dni, więc basen sprawiłby im wiele radości i przyjemności na świeżym powietrzu. Na to natychmiast odpowiedzieli zielonogórscy policjanci z oddziałów prewencji, którzy kupili i przekazali najmłodszym kilkumetrowy basen ogrodowy, a także policyjne upominki. Ta wyjątkowa inicjatywa udowadnia, że nie tylko „służymy i chronimy”, ale również pomagamy z potrzeby serca.

Na co dzień dbają o bezpieczeństwo i porządek na ulicach miast, w czasie imprez masowych takich jak zgromadzenia publiczne czy sportowe widowiska. Policjanci z oddziałów prewencji są przygotowani 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, by w każdej chwili być gotowym do szybkiej i skutecznej interwencji. Zwykle twardzi, skoncentrowani na swojej pracy i obowiązkach służbowych, ale pod ich granatowym mundurem i kamizelką taktyczną biją takie same serca, jak każdego z nas.

Udowodnili to kilka dni temu, sprawiając wielką radość podopiecznym rodzinnego domu dziecka. Zielonogórscy policjanci II Plutonu Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji znaleźli w internecie apel opiekunów dzieci dotyczący potrzeb związanych z funkcjonowaniem placówki. Jedną z nich był basen – nowy bądź używany. Nietrudno się domyślić, jaką frajdę mają najmłodsi, gdy mogą w słoneczne i gorące dni wypocząć nad wodą… na własnym podwórku. Na reakcję zielonogórskich policjantów z nie trzeba było długo czekać. Szybko zrobili między sobą zbiórkę i kupili nowy, kilkumetrowy basen ogrodowy. We wtorkowe popołudnie (11 lipca) odwiedzili podopiecznych rodzinnego domu dziecka spod Zielonej Góry, którzy byli ogromnie zaskoczeni, że upragniony basen przywieźli im policjanci. Poza nim, mundurowi podarowali dzieciom policyjne upominki – kolorowanki, kredki oraz elementy odblaskowe. Radości najmłodszych nie było końca. Zielonogórscy stróże prawa pokazali dzieciom policyjny sprzęt używany w codziennej służbie oraz rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa – w domu, na drodze, na podwórku oraz nad wodą.

Mamy nadzieję, że ufundowany przez mundurowych basen i inne prezenty sprawią dużo radości podczas tegorocznych wakacji. Ten drobny, charytatywny gest zielonogórskich policjantów oddziałów prewencji udowadnia, że hasło „Pomagamy i Chronimy” to prawdziwe, realne działanie i pomoc drugiemu człowiekowi.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

