„Igrzyska 2023” – podsumowanie policyjnej operacji

Data publikacji 14.07.2023 W dniach 21 czerwca do 2 lipca 2023 r. na terenie Małopolski odbyły się multidyscyplinarne zawody sportowe - III Igrzyska Europejskie 2023. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 7500 zawodników z 48 krajów, 2500 przedstawicieli krajowych związków sportowych oraz 1300 delegatów technicznych. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów sportowych Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zadecydował, że zabezpieczenie będzie realizowane w formie operacji policyjnej pod kryptonimem „IGRZYSKA 2023". Nad bezpieczeństwem sportowców i kibiców czuwało 1036 policjantów z Małopolski i 270 z innych województw z pionu prewencji, w tym przewodnicy psów, mundurowi z ruchu drogowego, funkcjonariusze operacyjni, pirotechnicy i kontrterroryści.

Ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich z udziałem m.in. Prezydenta RP, Andrzeja Dudy odbyła się w dniu 21 czerwca br. na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie, uczestniczyło w niej ok. 20000 osób. W tym samym miejscu 2 lipca br. w obecności ok. ok. 14000 osób odbyło się uroczyste zamknięcie multidyscyplinarnych zawodów sportowych. Zmagania niemal 7500 zawodników odbywały się w wielu miejscach naszego regionu, m.in. w Krakowie, Krzeszowicach, Krynicy – Zdroju, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie, a także w Zakopanem. Na terenie Miasteczka Akademickiego AGH w Krakowie stworzona została tzw. Wioska Zawodnicza, w której zakwaterowanie znalazło ok. 4500 zawodników. Wydarzenie było wspierane przez ok. 8000 wolontariuszy oraz około 1600 pracowników firm ochroniarskich.

Nad zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa kadrze sportowej, delegatom, kibicom, turystom i mieszkańcom czuwali także policjanci. Dowódcą policyjnej operacji był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko.

Wśród 1036 małopolskich policjantów do działań skierowano: 360 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz 130 policjantów nieetatowych poddziałów prewencji ze stanu jednostek województwa małopolskiego, 118 policjantów pionu prewencji ze stanu komend miejskich i powiatowych, 127 policjantów ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej i komend miejskich i powiatowych, 34 policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Krakowie, 145 policjantów kryminalnych komendy wojewódzkiej i jednostek woj. małopolskiego, 40 policjantów Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznej oraz przewodników psów służbowych z jednostek terenowych, 9 techników kryminalistyki oraz 71 policjantów wykonujących inne czynności służbowe. W działania zaangażowana była również załoga śmigłowca W-3 Sokół Sekcji Lotnictwa Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Przydzielone siły wsparcia z kraju to 270 policjantów w tym: 137 policjantów oddziałów prewencji (94 delegowanych do całodobowego zabezpieczenia wioski zawodniczej), 78 policjantów ruchu drogowego, 36 policjantów zespołów bojowych oraz 19 z zespołów minersko – pirotechnicznych. Dziękujemy policjantom z komend wojewódzkich w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu za pomoc w zabezpieczeniu Igrzysk.

Podczas operacji nie odnotowano poważniejszych zdarzeń i zakłóceń porządku publicznego, było bardzo bezpiecznie.