Policjanci uratowali życie nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 14.07.2023

10 lipca około godziny 18.00 policjanci krakowskiego oddziału prewencji, pełniący służbę w rejonie Rynku Głównego, otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przy ulicy Pawiej, który może potrzebować pomocy. Mundurowi w składzie sierżant Robert Luciak, sierżant Wiktor Kabza, starszy posterunkowy Przemysław Matoga, posterunkowy Józef Kaszowski, posterunkowy Jakub Marzec oraz posterunkowy Hubert Tokarz niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Naprzeciwko galerii handlowej zobaczyli mężczyznę bezwładnie leżącego na chodniku. 42-latekbył przytomny, miał problemy z oddychaniem i uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Funkcjonariusze wezwali na miejsce załogę ratownictwa medycznego. W oczekiwaniu na przyjazd karetki, policjanci monitorowali jego funkcje życiowe. Mężczyzna skarżył się, że boli go serce. Nagle jego stan zaczął się pogarszać, jego funkcje życiowe (oddech i tętno) ustały i stracił przytomność. Funkcjonariusze błyskawicznie przystąpili do jego reanimacji koordynowanej przez sierżanta Wiktora Kabzę. Policjanci przecięli koszulę poszkodowanego, sierżant Robert Luciak rozpoczął masaż serca a posterunkowy Hubert Tokarz pobiegł do pobliskiej galerii handlowej po znajdujący się tam defibrylator AED. Masaż serca wykonany przez sierżanta Luciaka okazał się skuteczny, bo po koło minucie 42-latek odzyskał przytomność. Policjanci kontrolowali dalej stan mężczyzny przy wykorzystaniu defibrylatora przyniesionego z galerii handlowej. Po kolejnych kilku minutach na miejsce przyjechało pogotowie, które po udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy zabrało 42-latka,już w stabilnym stanie do szpitala.

Gratulujemy policjantom Oddziału Prewencji Policji w Krakowie szybkiej i skutecznej reakcji. W polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.