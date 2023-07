Bezpieczne wakacje – bezpieczny motocyklista Data publikacji 14.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami kolejny wakacyjny weekend. Sprzyjająca pogoda sprawia, że na drogach można spodziewać się wzmożonego ruchu. W podróż wyruszą też motocykliści. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi policjanci apelują o przestrzeganie przepisów, rozwagę i życzliwość na drodze.

Jazda na motocyklu to sposób na sprawne przemieszczanie się, dla wielu ich użytkowników to też pasja i przyjemność. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy jednośladów, w tym motocykliści są w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego i w wypadkach drogowych często odnoszą obrażenia.



Motocykliści muszą być świadomi, że nawet odzież ochronna i niezbędny do jazdy kask, przy dużych prędkościach, nie są gwarancją uniknięcia skutków wypadku.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nieprawidłowe wyprzedzanie to główne przyczyny zdarzeń drogowych powodowanych przez motocyklistów.



Motocyklisto:

dostosuj prędkość do warunków ruchu,

zawsze zawczasu i wyraźnie sygnalizuj zamiar wykonania manewru,

patrz w lusterka i respektuj prawa innych użytkowników drogi,

obserwuj drogę i jej otoczenie oraz zachowania innych uczestników ruchu.

Kierowco samochodu:

zanim rozpoczniesz manewr wyprzedzania upewnij się, że możesz go bezpiecznie wykonać,

patrz w lusterka – pamiętaj o martwych polach, szczególnie przy zmianie pasa ruchu. Motocykle ze względu na swoje gabaryty często poruszają się sprawniej i bardziej dynamicznie, stają się przez to mniej widoczne dla pozostałych uczestników ruchu,

obserwuj drogę i jej otoczenie.

Apelujemy do wszystkich kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i rozwagę. Młodym i niedoświadczonym motocyklistom przypominamy, że każdy ma tylko jedno życie. Bezpieczeństwo jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą.