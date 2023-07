Alkohol i woda to niebezpieczne połączenie Data publikacji 14.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje w pełni, a wraz z nimi upały i wycieczki nad wodę. Morze, jeziora, stawy, rzeki czy kąpieliska to cudowne miejsca do wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że woda, nawet najspokojniejsza, może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem, szczególnie w połączeniu z alkoholem.

Od początku wakacji, tj. od 24 czerwca do 13 lipca br. w Polsce utonęło już 47 osób. Co prawda jest to mniej utonięć niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 64, ale każe utonięcie to ogromna tragedia. Do utonięć osób dochodzi niemalże każdego dnia. Podczas trwających wakacji jedynie 6 i 13 lipca nie odnotowano utonięć osób. Spośród 47 osób, które utonęły, niestety aż 11 z nich przed zdarzeniem spożywało alkohol (ponad 23% osób, które utonęły). Należy podkreślić, że w 2022 roku na terenie kraju utonęło 419 osób, w tym w 107 przypadkach osoby przed wejściem do wody spożywały alkohol (ok. 26% osób, które utonęły).

Pamiętajmy, że alkohol i woda to niebezpieczne połączenie, dlatego nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.

Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich, powoduje upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, opóźnia czas reakcji, skłania do brawury, osłabia organizm, a przede wszystkim za bardzo dodaje odwagi, która zazwyczaj kończy się tragedią.

Przypominamy również, że prowadzenie obiektów pływających (np. kajaku, żaglówki, roweru wodnego) w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Natomiast prowadzenie pojazdów mechanicznych (pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik, np. skuter wodny) w ruchu wodnym:

w stanie w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2 500 złotych (art. 87 kodeksu wykroczeń);

w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a kodeksu karnego).

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami podczas najbliższych dni, które będą zachęcały do korzystania z atrakcji wodnych, apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą, rozwagę i odpowiedzialność zwłaszcza podczas korzystania z kąpieli.

Pamiętajmy! Wypoczynek i dobra zabawa nad wodą – zawsze bez alkoholu.



Wybierając się nad wodę, pamiętajmy o numerach alarmowych:

112 – numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

– numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. 601 100 100 – numer alarmowy koordynacji ratownictwa wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).