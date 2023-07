Pokrzywdzonego uderzali pięściami i gumową rurką – napastnicy szybko zatrzymani przez policjantów Data publikacji 17.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd przychylił się do wniosku Policji i prokuratury, tymczasowo aresztując dwóch mężczyzn. 50 oraz 45-latek pobili swoją ofiarę. Następnie grożąc pokrzywdzonemu przedmiotem przypominającym broń, przywłaszczyli jego pieniądze, dokumenty oraz telefon komórkowy. Gdy tylko 32-latek powiadomił o zdarzeniu mundurowych, ci od razu ruszyli do działania zatrzymując napastników. Za popełnione przestępstwa podejrzani muszą liczyć z bardzo poważnym konsekwencjami. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (9 lipca) 32-letni mężczyzna poinformował sulęcińskich policjantów, iż został pobity i okradziony. Grożono mu również przedmiotem przypominającym broń. Pokrzywdzony znał napastników, ponieważ wspólnie pracowali. Podczas rozmowy, 50 i 45-latek zarzucili swojej ofierze oszustwo, z związku z wykonaną usługą transportową. Zaczęli okładać go pięściami i gumową rurką. Do jego głowy przystawili przedmiot przypominający broń, grożąc przy tym pozbawieniem życia. Następnie przywłaszczyli pokaźną gotówkę, jego dokumenty oraz telefon komórkowy, po czym kazali swojej ofierze odjechać z miejsca spotkania. Gdy policjanci tylko dowiedzieli się o sprawie, natychmiast ruszyli do działania. Zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za rozbój i pobicie. W miejscu zamieszkania jednego nich zabezpieczyli przedmiot przypominający broń, dokumenty oraz gotówkę. Biorąc pod uwagę brutalność cechującą działanie 50 i 45-latka, sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury, tymczasowo aresztując mężczyzn. Za popełnione przestępstwa, podejrzani muszą liczyć z bardzo poważnym konsekwencjami. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.39 MB)