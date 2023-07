Skuteczna resuscytacja przeprowadzona przez kamienieckich policjantów Data publikacji 17.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów i prawidłowo wykonanej resuscytacji, uratowane zostało kolejne ludzkie życie. 40-letni mężczyzna został znaleziony bez oznak życia w przydomowym basenie. To była sytuacja, w której liczyła się każda sekunda. Właśnie na potrzeby takich interwencji, policjanci codziennie doskonalą swoje umiejętności, bo ludzkie życie jest najważniejsze.

Podczas codziennej służby policjanci podejmują interwencje, gdzie stykają się z różnymi sytuacjami i ludźmi. Łączy je fakt, że każda wymaga od funkcjonariuszy profesjonalizmu oraz szybkiej i zdecydowanej reakcji. Dlatego mundurowi niemal każdego dnia doskonałą swoje umiejętności, ćwicząc i biorąc udział w szkoleniach. Wiedzą, że to od ich skutecznego działania niejednokrotnie zależy czyjeś zdrowie a nawet życie.

Przekonali się o tym kamienieccy policjanci, którzy w sobotę, 15 lipca br. , w godzinach wieczornych zostali wezwani na interwencję. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który bez oznak życia został znaleziony w przydomowym basenie. Na szczęście funkcjonariusze w tym momencie byli zaledwie kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. W sytuacji, w której w grę wchodzi ludzkie życie liczy się każda sekunda, dlatego policjanci od razu pojawili się we wskazanym miejscu i stanęli na wysokości zadania.

Na początku ocenili stan 40-letniego mężczyzny, po czym nie wyczuwając jego funkcji życiowych natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i prowadzili te czynności do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Następnie kontynuowali działania razem z ratownikami. Ostatecznie mężczyźnie zostały przywrócone czynności życiowe, po czym został on śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do szpitala, natomiast policjanci pozostali na miejscu zdarzenia prowadząc dalsze czynności w ramach podjętej interwencji.

Sierżant Mariusz Bernaczek oraz sierżant sztabowy Kamil Kowali z Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim przyznali, że była to jedna z tych interwencji, która na długo pozostanie im w pamięci. Działając pod presją czasu, niezwłocznie przystąpili do resuscytacji i liczyło się tylko jedno, by przewrócić funkcje życiowe tego człowieka. Uczucie dobrze wykonanej pracy, dzięki której uratowane zostało ludzkie życie, jest bezcenne.