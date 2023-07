Policjanci wybili szybę w aucie, by dotrzeć do dziecka

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przeprowadzili dramatyczną interwencję, ratując dziecko zamknięte w gorącym samochodzie. Incydent wydarzył się w piątkowe słoneczne popołudnie, 15 lipca, kiedy to kobieta po tym jak zapięła półtoraroczne dziecko w foteliku przez nieuwagę zostawiła klucz od pojazdu w jego wnętrzu, który następnie samoczynnie się zamknął uniemożliwiając wejście do środka. Kobieta zachowała zimną krew i natychmiast zaalarmowała międzyrzeckich stróżów prawa, którzy zmuszeni byli do podjęcia natychmiastowych działań w celu uwolnienia dziecka.