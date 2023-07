Podziękowanie za zaangażowanie i odnalezienie motocykla Data publikacji 17.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przyszedł bardzo miły list od właściciela skradzionego motocykla, który chciał podziękować policjantom za zaangażowanie i odnalezienie jednośladu. Jest nam bardzo miło, że ciężka służba zostaje doceniona, a takie podziękowania są najlepszą motywacją do dalszej pracy i pomocy mieszkańcom oraz wszystkim osobom odwiedzającym nasze miasto.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, policjanci wykonując swoje codzienne zadania dbają o bezpieczeństwo i angażują się w pomoc obywatelom, nie oczekując za to specjalnych podziękowań. Nie mniej jednak jest nam bardzo miło jeśli ktoś doceni i zauważy pracę policjantów, a szczególnie gdy poświęci swój czas, żeby napisać kilka miłych słów. To zawsze wywołuje uśmiech na twarzach policjantów, pokazuje, że mieszkańcy doceniają ich starania, a przełożonym daje sygnał, że ich podwładni dobrze wypełniają swoje zadania, niosąc pomoc i wsparcie.

Zakres działań jakie codziennie podejmują policjanci jest bardzo szeroki. Zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców to jedno z głównych zadań, ale również dbanie o porządek publiczny czy niesienie pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Często jest tak, że policjanci angażują się nawet bardziej niż wymaga tego od nich służba, poświęcając swój prywatny czas czy też w inny sposób wspomagając osoby tego potrzebujące. To od ich zaangażowania niejednokrotnie zależy szybkie zatrzymanie sprawców przestępstw czy odnalezienie skradzionych przedmiotów zanim zostaną sprzedane dalej lub zdemontowane.

Taka sytuacja miała miejsce kilka dni temu, kiedy to doszło do kradzieży motocykla z jednego z garaży w Zielonej Górze. Tuż po zdarzeniu rozpoczęli działania operacyjne, dzięki którym bardzo szybko ustalili tożsamość sprawcy kradzieży, a także zaledwie kilka dni po zdarzeniu zatrzymali go i odzyskali skradziony motocykl. Właściciel, który myślał, że już nie zobaczy swojego jednośladu, był zaskoczony, ale też bardzo szczęśliwy, czemu dał wyraz pisząc do komendanta list z podziękowaniem. Jest nam bardzo miło, że ktoś zauważa wysiłek policjantów w codziennej służbie, a dodatkowo poświęci kilka minut na napisanie podziękowań – takich jak te w liście mieszkańca naszego miasta. Bardzo dziękujemy!