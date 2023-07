Zlikwidowana kolejna nielegalna fabryka papierosów Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania CBŚP i KAS przyczyniły się do ustalenia i zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów. W trakcie działań zatrzymano 11 osób. Służby przejęły blisko 1,3 miliona sztuk papierosów oraz ponad 12 ton krajanki tytoniowej. Według ustaleń śledczych wartość rynkowa nielegalnego towaru wynosi ponad 10 mln zł, natomiast gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 15,5 mln zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie oraz Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy z Mazowieckim i Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym ustalili, że na jednej z posesji znajdującej się na terenie powiatu otwockiego funkcjonuje nielegalna fabryka papierosów. Mundurowi dokładnie zaplanowali akcję i przystąpili do działań.

W wyniku przeprowadzonych czynności, na miejscu w hali magazynowej, ujawnili kompletną działająca linię służącą do produkcji papierosów oraz blisko 1,3 miliona sztuk papierosów a także prawie 11,5 tony krajanki tytoniowej. Dodatkowo w samochodzie znajdującym się na terenie posesji znajdowało się kolejne 800 kilogramów tytoniu. Funkcjonariusze w trakcie działań zabezpieczyli również komponenty służące do produkcji papierosów, w tym m.in. filtry, owijki czy kleje.

Według ustaleń śledczych wartość rynkowa nielegalnego towaru wynosi ponad 10 mln zł, natomiast gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 15,5 mln zł.

Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 11 osób, które doprowadzono do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Zarzuty ogłoszone im przez prokuratora dotyczyły nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, przestępstw karno-skarbowych, jak również tych zawartych w ustawie prawo własności przemysłowej. Ponadto 9 osób usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

