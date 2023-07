Liczył, że uda mu się uniknąć odpowiedzialności Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 32-latka ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna miał zostać aresztowany w związku z zarzutem wykorzystywania seksualnego małoletniej. Od roku zmieniał miejsce zamieszkania, odciął się od najbliższych i robił wszystko byle tylko nie trafić za kraty.

16 lipca 2023 roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zapukali do drzwi małego pomieszczenia przy garażach, w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, w gminie Grójec. Podejrzewali, że właśnie tam ukrywa się 32-latek z województwa łódzkiego, który miał dopuścić się przestępstwa na tle seksualnym na małoletniej. W stosunku do mężczyzny sąd zastosował 3 miesiące aresztu w październiku 2022 roku. Od tego czasu zmieniał on wielokrotnie miejsce pobytu licząc, że uniknie odsiadki w więzieniu. Wynajmował pomieszczenia mieszkalne w różnych miejscach w Polsce, podejmował się tylko prac dorywczych. Odciął się też od znajomych i rodziny, by nikt nie zdradził, gdzie się ukrywa. Jego ucieczka zakończyła się właśnie 16 lipca 2023 roku gdy funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy wsparciu grójeckich policjantów zapukali do jego drzwi. Mężczyzna zaskoczony był wizytą policjantów, twierdził jednak, że spodziewał się, że w końcu trafią na jego trop.

32-latek trafił już za kraty. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

(KWP w Łodzi / mw)