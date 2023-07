Policjant kolejny już raz podczas urlopu zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz, mimo urlopu, nie pozostał obojętny. Spostrzegawczość oraz szybka reakcja policjanta ze Szprotawy, doprowadziła do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. 24-letni mężczyzna trafił do zakładu karnego, będzie również odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie funkcjonariusza w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

W poniedziałek, 17 lipca br., młodszy aspirant Andrzej Szykuła, asystent zespołu dzielnicowych Komisariatu Policji w Szprotawie, będąc na urlopie, robił zakupy w jednym z marketów na terenie miasta Szprotawa. W sklepie zobaczył mężczyznę, którego rozpoznał jako osobę poszukiwaną do obycia kary pozbawienia wolności. Policjant nie pozostał obojętny i od razu postanowił działać. Podszedł do niego, poinformował, że jest policjantem i zatrzymał mężczyznę. Następnie o całej sytuacji zawiadomił dyżurnego Komisariatu Policji, który na miejsce skierował patrol. Zatrzymany stal się agresywny, na widok nadjeżdżającego radiowozu uderzył młodszego aspiranta Szykułę, zaczął się z nim szarpać, a następnie wyrwał się i uciekł. Policjant pobiegł za nim, ponownie ujął mężczyznę i obezwładnił, a następnie przekazał przybyłemu na miejsce patrolowi.

Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu Policji, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności. Potwierdzono, że 24-latek, mieszkaniec Szprotawy, jest poszukiwany do obycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji młodszego aspiranta Andrzeja Szykuły poszukiwany nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Do listy popełnionych przestępstw dojdzie jeszcze naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie funkcjonariusza.

Do podobnej sytuacji doszło w maju, kiedy ten sam policjant w czasie urlopu zatrzymał poszukiwanego do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe: Policjant w czasie urlopu zatrzymał poszukiwanego za przestępstwa narkotykowe. Ten ma ponad rok do odsiadki